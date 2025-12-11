Павло Василенко

Головний тренер Полісся Руслан Ротань отримав вилучення у матчі проти Руху (0:1) за емоції.

За інформацією ТаТоТаке, наставник житомирської команди через свій вчинок отримав від КДК УАФ дискваліфікацію на п'ять матчів (два з яких – умовно).

Окрім того, Ротань оштрафований УАФ за неспортивну поведінку на 200 тисяч грн. Це рекордний фінансовий штраф для тренера в історії УПЛ.

Полісся наразі займає третє місце чемпіонату України, маючи 27 залікових балів.

У наступному турі житомиряни зіграють проти Карпат. Зустріч запланована на 13 грудня, початок о 18:00.