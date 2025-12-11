КДК УАФ дискваліфікувала Ротаня на тривалий термін
Джерело повідомило деталі
близько 2 годин тому
Фото - ФК Полісся
Головний тренер Полісся Руслан Ротань отримав вилучення у матчі проти Руху (0:1) за емоції.
За інформацією ТаТоТаке, наставник житомирської команди через свій вчинок отримав від КДК УАФ дискваліфікацію на п'ять матчів (два з яких – умовно).
Окрім того, Ротань оштрафований УАФ за неспортивну поведінку на 200 тисяч грн. Це рекордний фінансовий штраф для тренера в історії УПЛ.
Полісся наразі займає третє місце чемпіонату України, маючи 27 залікових балів.
У наступному турі житомиряни зіграють проти Карпат. Зустріч запланована на 13 грудня, початок о 18:00.