Головний тренер Епіцентра Руслан Ротань підбив підсумки матчу 13 туру УПЛ проти Епіцентра (0:0). Його слова наводить УПЛ ТБ.

Ми хотіли більшого, 100 відсотків, і розуміємо, що не досягли того результату, якого прагнули, але все одно потрібно хлопцям подякувати за роботу. Вони хотіли, вони дуже хотіли.

Ми зустрілися з закритою командою, яка хотіла щільно грати в обороні та вибігати на контратаках. Треба віддати належне - їхній план спрацював. У другому таймі ми мали 2 контратаки і 2 моменти на наші ворота. Вони вичекали ці контратаки і десь, можливо, такі моменти прибивають і нас, тому що ми хочемо на м’ячі постійно бути.

Що стосується початку гру, вона дуже легко нам давалася, ми створювали момент за моментом. Дуже багато було сьогодні передумов для ударів, але те, що було, не реалізовували і якось халатно поставилися до своїх моментів, подумали, що вони будуть приходити знову і знову. А побачили ми зовсім інше.

В другому таймі дуже мало було правильних рішень, і суперник з кожною хвилиною мав уже більше впевненості, вибігав у контратаки, які він нам і зробив - 2 дуже небезпечні контратаки, - розповів Ротань.