Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення про дискваліфікацію тренера Андрія Запорожана, який раніше входив до тренерського штабу київського клубу Лівий Берег.

За результатами проведеного розслідування встановлено, що ексфутболіст намагався вплинути на суддівську бригаду під час поєдинку першого кола Прем'єр-ліги сезону 2024/25 між командами Рух та Лівий Берег, який завершився мінімальною перемогою львівського клубу з рахунком 1:0.

«КДК УАФ розглянув матеріали щодо можливих порушень Кодексу етики та чесної гри УАФ Андрієм Запорожаном до початку матчу 14-го туру чемпіонату ФК Рух (Львів) – ФК Лівий берег (Київ), який відбувся 24 листопада 2024 року.

Андрію Запорожану заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну тощо), строком на 3 (три) роки (за недотримання вимог Кодексу етики та чесної гри УАФ, а саме: не пропонувати, не обіцяти, не давати або не приймати прямо чи опосередковано будь-якої невиправданої грошової допомоги чи іншої вигоди в будь-якій формі з метою впливу на вчинення дій або бездіяльності в межах власної компетенції.

Запорожану потрібно утримуватися від будь-якої поведінки, що шкодить або може зашкодити чесності матчів та змагань; не застосовувати у своїй діяльності методів і способів, що можуть мати незаконний або неправомірний вплив на хід та/або результат матчу або змагань з метою отримання переваги для себе або третьої особи», – повідомили на офіційному сайті УАФ.