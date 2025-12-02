Павло Василенко

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ на черговому засіданні ухвалив низку рішень щодо фінансових санкцій для клубів УПЛ.

Найсерйозніше покарання отримали львівські Карпати – клуб має сплатити 75 тисяч гривень за ненормативну лексику та образи на адресу арбітра під час матчу проти Металіста 1925.

Додатково львів'яни заплатять ще 25 тисяч, оскільки їхні фанати жбурляли предмети на поле.

Металіст 1925 оштрафували на 10 тисяч гривень за затримку початку поєдинку, а також на 7,5 тисячі – за піротехніку на трибунах.

Полісся заплатить 15 тисяч гривень за повторне використання піротехнічних засобів у матчі з Епіцентром.

Верес став рекордсменом за піротехнічним шоу – за використання фанами 17 одиниць піротехніки клуб оштрафували майже на 85 тисяч гривень.

Зоря отримала штраф у 27,5 тисяч гривень – також за піротехніку під час гри з Олександрією.