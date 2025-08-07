Сергій Стаднюк

Баварія здобула переконливу перемогу 4:0 над Тоттенгемом у фіналі Telekom Cup 2025, який відбувся на домашній арені мюнхенців перед 72 тисячами глядачів.

Це вже другий успішний товариський матч під керівництвом Венсана Компані в рамках підготовки до сезону 2025/26 – раніше мюнхенці переграли Ліон 2:1. Рахунок відкрив Гаррі Кейн уже на 12-й хвилині, ефектно замкнувши передачу від Майкла Олісе. Цікаво, що англієць відмовився святкувати гол проти свого колишнього клубу. А вже за дві хвилини форвард міг оформлювати дубль, однак не реалізував пенальті.

У другому таймі Баварія лише наростила перевагу. Спершу відзначився Кінгслі Коман, а згодом свої м’ячі забили 17-річні таланти Леннарт Карл і Йона Кусі-Асаре.

Команда Баварії контролювала хід матчу від самого старту й створювала чимало нагод, особливо після стандартів. Гостям із Лондона не вдалось нав’язати боротьбу – оборона Баварії діяла чітко, а атака працювала злагоджено та різноманітно. Особливо варто відзначити гравців, які вийшли після масових замін у другому таймі – молодь проявила себе яскраво.

Наступний контрольний матч Баварія проведе у вівторок проти Грасгоппера у Цюриху.

Товариський матч

Баварія – Тоттенгем 4:0

Голи: Кейн, 12, Коман, 61, Карл, 74, Кусі Асаре, 80

Нагадаємо, Тоттенгем отримав підсилення в півзахисті, досвідчений португалець прийшов з Баварії.