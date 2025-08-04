Павло Василенко

Тоттенгем підписав 30-річного півзахисника Жоау Пальїнью з Баварії. Орендна угода розрахована до кінця сезону. Обидва клуби підтвердили трансфер на своїх сайтах.

Тоттенгем матиме можливість викупити гравця після закінчення оренди.

«Ми знайшли найкраще рішення для всіх сторін з Тоттенгемом. Жоау може зіграти там повний сезон на найвищому міжнародному рівні», – сказав спортивний директор Баварії Макс Еберль.

Пальїнья приєднався до Баварії з Фулгема за 51 мільйон євро влітку 2024 року. Однак під керівництвом нового тренера Венсана Компані він був лише запасним гравцем і майже не грав у важливих матчах Ліги чемпіонів.