Кейн зганьбився, назвавши одним з фаворитів ЧС-2022 збірну, яка туди не потрапила

Італія програла Північній Македонії в стиках

Нападаючий збірної Англії Харрі Кейн назвав фаворитів чемпіонату світу-2022 в Катарі і потрапив в незручну ситуацію. Справа в тому, що збірна Італії не потрапила на ЧС-2022, оскільки поступилася Північної Македонії (0: 1) в стикових матчах. його цитує ВВС.

«Там буде багато хороших команд. Є європейські топи: ми, Німеччина, Франція, Іспанія, Італія. Також є Бразилія, Аргентина. Там будуть кращі команди по всьому світу. Щоб виграти чемпіонат світу, потрібно провести 7 матчів на дуже високому рівні. Матч Ліги націй з Німеччиною (1: 1) був підготовкою до цього »

Нагадаємо, Україна не поїде на ЧС-2022, Так як прикро поступилася Уельсу (0: 1).