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Кейн зганьбився, назвавши одним з фаворитів ЧС-2022 збірну, яка туди не потрапила

Італія програла Північній Македонії в стиках
Футбол Чемпіонат світу з футболу
07:59
Кейн зганьбився, назвавши одним з фаворитів ЧС-2022 збірну, яка туди не потрапила

Нападаючий збірної Англії Харрі Кейн назвав фаворитів чемпіонату світу-2022 в Катарі і потрапив в незручну ситуацію. Справа в тому, що збірна Італії не потрапила на ЧС-2022, оскільки поступилася Північної Македонії (0: 1) в стикових матчах. його цитує ВВС.

«Там буде багато хороших команд. Є європейські топи: ми, Німеччина, Франція, Іспанія, Італія. Також є Бразилія, Аргентина.

Там будуть кращі команди по всьому світу. Щоб виграти чемпіонат світу, потрібно провести 7 матчів на дуже високому рівні.

Матч Ліги націй з Німеччиною (1: 1) був підготовкою до цього »

Нагадаємо, Україна не поїде на ЧС-2022, Так як прикро поступилася Уельсу (0: 1).

Петро Приходько
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Харрі Кейн збірна Італії (футбол)

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