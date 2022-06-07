«Маємо проблеми в опорній зоні – Сидорчук не тягне». Маркевич вважає, що настав час омолоджувати склад збірної України
«Рана ще кровоточить». Сидорчук назвав єдину причину, чому не вдалося забити Вельсу в кваліфікації ЧС-2022
Українцям не вдалося реалізувати жодного моменту
14:57
Фото: Getty Images
Півзахисник збірної України Сергій Сидорчук заявив, що досі болісно згадувати матч кваліфікації чемпіонату світу-2022 з Вельсом (0:1), в якому українці мали суттєву перевагу, але мінімально програли:
Після гри в Кардіффі болісні відчуття, ще нічого не закінчилося – рана кровоточить. Чим прекрасний футбол, так це тим, що в тебе завжди є другий шанс. Після поєдинку з Вельсом в роздягальні була така обстановка, якої я не бачив за все своє футбольне життя. Важка атмосфера, тиша. Але потім ми побачили в соцмережах, що говорили й писали люди. Стало легше це переносити. Хочу подякувати всім уболівальникам, усім людям в Україні, які дивилися матчі й писали нам побажання.
Що нам завадило забити Вельсу? Тільки голкіпер, я вважаю. Подивилися статистику, переглянули в повторі моменти. Тільки голкіпер. Щодо непризначеного пенальті – я гадаю, він був. Проте, що було – то й було. Я вважаю, що арбітру вже дісталося від наших уболівальників.
Хлопці підтримали Андрія Ярмоленка. Йому вже легше, але ще потрібен час, щоб відновитися й відійти морально від того поєдинку. Він – наш лідер. Ми йому допоможемо. Рухаємося вперед.
Мирон Маркевич вважає, що Сидорчук не тягне рівень збірної України.
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