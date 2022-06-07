«Рана ще кровоточить». Сидорчук назвав єдину причину, чому не вдалося забити Вельсу в кваліфікації ЧС-2022

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Півзахисник збірної України Сергій Сидорчук заявив, що досі болісно згадувати матч кваліфікації чемпіонату світу-2022 з Вельсом (0:1), в якому українці мали суттєву перевагу, але мінімально програли:



Що нам завадило забити Вельсу? Тільки голкіпер, я вважаю. Подивилися статистику, переглянули в повторі моменти. Тільки голкіпер. Щодо непризначеного пенальті – я гадаю, він був. Проте, що було – то й було. Я вважаю, що арбітру вже дісталося від наших уболівальників.

Хлопці підтримали Андрія Ярмоленка. Йому вже легше, але ще потрібен час, щоб відновитися й відійти морально від того поєдинку. Він – наш лідер. Ми йому допоможемо. Рухаємося вперед.