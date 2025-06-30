Хабі Алонсо виставив захисника Реала на трансфер
Менді влітку може залишити клуб
близько 3 годин тому
Хабі Алонсо/фото: Google
Французький захисник Ферлан Менді готується залишити мадридський Реал наступного літа.
Як повідомляє DefensaCentral, Менді став першим гравцем, включеним до трансферного списку новим головним тренером команди Хабі Алонсо. Наставник розраховує посилити лівий фланг оборони, запросивши Альваро Каррераса з Бенфіки – португальцю пророкують роль основного лівого захисника.
У сезоні, що завершився, Менді взяв участь у 31 поєдинку за клуб і відзначився двома результативними передачами.
Раніше Хабі Алонсо поділився своїми очікуваннями від матчу проти італійського Ювентуса в 1/8 фіналу клубного чемпіонату світу.