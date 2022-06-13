Харатін: «Ми з татом кричали, бо пенальті на Ярмоленко в матчі з Уельсом був»

Українці мінімально поступилися і не вийшли на чемпіонат світу

Андрій Ярмоленко / Фото: УАФ

Півзахисник «Легії» Ігор Харатін заявив, що в матчі за путівку на чемпіонат світу-2022 між Україною та Уельсом арбітр мав ставити пенальті у спірному епізоді з Андрієм Ярмоленком.



Які емоції у вас викликав матч збірної України проти Уельсу?

Дуже переживав за команду. Звичайно, хотілося б пробитися на чемпіонат світу, але це футбол. Видно, що збірна віддала всі сили, тренерський штаб присвятив себе повністю цим матчам. Вона намагалася, було важко грати на 3-4 день проти Уельсу. Тим більше, що багато футболістів без ігрової практики. Видно, що команда віддалася і були моменти, але не забили. Це спорт, футбол. Буває й таке. Складний момент для всіх, але треба йти далі.

Якщо повернутись до матчу з Уельсом, то пенальті на Ярмоленка був?

Був! Як на мене, був. Ми тут із татом кричали. Ми були певні, що це пенальті. Кричали, щоб суддя подивився ВАР, щоб був контакт із четвертим суддею, а це 100% пенальті. Тільки ми побачили, що він слухає асистента – усі, 100%, були впевнені, що це пенальті. Але коли головний арбітр не поставив одинадцятиметрового, дуже здивувалися. Звичайно, це один із переломних моментів у грі. Тому що одразу зрівняти рахунок було б дуже добре для нашої команди у психологічному плані. Це один такий ключовий момент, який вплинув на результат матчу.

Нагадаємо, що Ярмоленко близький до переходу в «Бешикташ».