Ярмоленко назвав умови для переходу в «Бешикташ»

Турецькому клубу такі запити можуть виявитися не під силу

Андрій Ярмоленко / Фото: twitter.com/westhamutd

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко назвав «Бешикташу» свої умови за контрактом. Про це повідомив турецький журналіст Ертан Сюзгун.

32-річний Ярмоленко має намір підписати мінімум дворічний контракт з зарплатою в 2 млн євро і 1 млн євро підписного бонусу.

Також Ярмоленко хоче прописати в контракті бонуси за майбутні командні перемоги.

У минулому сезоні Ярмоленко в 32 матчах за «Вест Хем» забив 3 м'яча і зробив 1 асист.

Як повідомлялося, раніше Ярмоленко зустрівся з представниками «Бешикташу».