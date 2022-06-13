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Ярмоленко назвав умови для переходу в «Бешикташ»

Турецькому клубу такі запити можуть виявитися не під силу
Футбол Українські легіонери
08:48
Ярмоленко назвав умови для переходу в «Бешикташ»
Андрій Ярмоленко / Фото: twitter.com/westhamutd

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко назвав «Бешикташу» свої умови за контрактом. Про це повідомив турецький журналіст Ертан Сюзгун.

32-річний Ярмоленко має намір підписати мінімум дворічний контракт з зарплатою в 2 млн євро і 1 млн євро підписного бонусу.

Також Ярмоленко хоче прописати в контракті бонуси за майбутні командні перемоги.

У минулому сезоні Ярмоленко в 32 матчах за «Вест Хем» забив 3 м'яча і зробив 1 асист.

Як повідомлялося, раніше Ярмоленко зустрівся з представниками «Бешикташу».

Карен Агабекян
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Андрій Ярмоленко Бешикташ

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