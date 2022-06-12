Харатін розповів, що при переході в «Легію» виграв в фінансовому плані

Українець не жалкує про трансфер в польський клуб

Фото: legia.com

Півзахисник «Легії» Ігор Харатін заявив, що став заробляти більше після переходу з «Ференцвароша» в польський клуб.



У «Ференцвароші» ви виступали в Лізі чемпіонів, вигравали чемпіонат країни. Чому різко вирішили змінити клуб?

Надійшла пропозиція від «Легії» буквально за кілька днів до кінця трансферного вікна. Я зважив усі фактори, плюси/мінуси, і ми вирішили з родиною переїхати до Варшави. Нам дуже подобається. «Легія» – чудовий клуб. Так, результату немає, але ми сподіваємося, що наступний сезон буде успішнішим.

Перейшовши до «Легії», ви виграли у фінансовому плані?

У мене залишався один рік і, звісно, я пішов на підвищення у фінансовому плані.

Нагадаємо, що збірна України U21 виграла заключний матч групового етапу відбору на Євро-2023.