Українці перемогою завершили груповий етап кваліфікації на молодіжний чемпіонат Європи

«Синьо-жовті» «всуху» переграли вірменців

Фото: УАФ

Молодіжна збірна України перемогла Вірменію в десятому матчі відбору на чемпіонат Європи-2023.



Українці володіли перевагою, але загравалися у захисті та дарували нагоди для голів господарям. Та з реалізацією у вірмен не вийшло. А от українці свої моменти двічі змогла забити м’яча в сітку.

На 50-й хвилині Ельдар Кулієв головою пробив в дальній кут після навісу з кутового. Ще одним голом відзначився Констянтин Вівчаренко, який після проходу з флангу потужно пробив в ближній кут воріт Вірменії.

Кінець матчу видався нервовим – емоції вирували у гравців обох команд і арбітру матчу Тому Оуену треба було жовтими картками заспокоювати футболістів.

Відбір на молодіжний чемпіонат Європи. Група H

Вірменія – Україна 0:2 (0:0, 0:2)

Голи: Кулієв, 50, Вівчаренко, 68.

Вірменія U-21: Карапетян, Манукян (Галстян, 76), Газарян, Губасарян, Симонян, Григорян (Акобян, 76), Хамоян, Шагоян, Мірзоян, Оганесян (Тарахчян, 70), Агасарян (Мкртчян, 60).

Україна U-21: Фесюн, Вівчаренко, Боль, Таловєров (Дубко, 69), Капінус (Сич, 46), Білошевський (Судаков, 46), Желізко, Брагару (Хлань, 46), Кулієв, Супряга, Кухаревич (Алефіренко, 60).

Попередження: Амоян (59), Акобян (84), Галстян (90).

Нагадаємо, що під час матчу вболівальник скандував з трибун «росія».