Хацкевич: «Можливо, «Дніпро-1» складе конкуренцію «Динамо» і «Шахтар»

Колишній тренер « Динамо » Олександр Хацкевич поділився очікуваннями від старту УПЛ.

Я не стежу за складами команд настільки пильно, як раніше. Знаю, що Вернидуб повернувся в чемпіонат. Бачу зміни в « Зарі », « Ворскле ». Але « Динамо » і « Шахтар » — це завжди кращі команди, кращі гравці в академіях і найсильніші придбання. Може бути Дніпро-1, з приходом Краснікова і Кучера складе їм конкуренцію ».