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Хацкевич: «Можливо, «Дніпро-1» складе конкуренцію «Динамо» і «Шахтар»

Екс-наставник киян вважає, що в УПЛ розклад сил все одно не змінився
Футбол Українська Прем'єр-ліга
16:45
Хацкевич: «Можливо, «Дніпро-1» складе конкуренцію «Динамо» і «Шахтар»

Колишній тренер « Динамо » Олександр Хацкевич поділився очікуваннями від старту УПЛ.

« Давайте дочекаємося початку чемпіонату. Хто зможе боротися, покажуть самі ігри.

Я не стежу за складами команд настільки пильно, як раніше. Знаю, що Вернидуб повернувся в чемпіонат. Бачу зміни в « Зарі », « Ворскле ». Але « Динамо » і « Шахтар » — це завжди кращі команди, кращі гравці в академіях і найсильніші придбання. Може бути Дніпро-1, з приходом Краснікова і Кучера складе їм конкуренцію ».

Раніше Хацкевич заявив, що « Динамо » буде непросто в матчі з « Фенербахче ».

Петро Приходько
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Теги

Олександр Хацкевич Динамо Київ Шахтар Донецьк

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