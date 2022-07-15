Колишній тренер «Динамо» вважає, що на призначення Йовічевіча в «Шахтарі» вплинуло знайомство з Срною
Хацкевич: «Можливо, «Дніпро-1» складе конкуренцію «Динамо» і «Шахтар»
Екс-наставник киян вважає, що в УПЛ розклад сил все одно не змінився
Колишній тренер « Динамо » Олександр Хацкевич поділився очікуваннями від старту УПЛ.
« Давайте дочекаємося початку чемпіонату. Хто зможе боротися, покажуть самі ігри.
Я не стежу за складами команд настільки пильно, як раніше. Знаю, що Вернидуб повернувся в чемпіонат. Бачу зміни в « Зарі », « Ворскле ». Але « Динамо » і « Шахтар » — це завжди кращі команди, кращі гравці в академіях і найсильніші придбання. Може бути Дніпро-1, з приходом Краснікова і Кучера складе їм конкуренцію ».
Раніше Хацкевич заявив, що « Динамо » буде непросто в матчі з « Фенербахче ».
Коментарі 0