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Колишній тренер «Динамо» вважає, що на призначення Йовічевіча в «Шахтарі» вплинуло знайомство з Срною

Хацкевич вважає, чи чіплятися ні до чого
Футбол Українська Прем'єр-ліга
12:45
Колишній тренер «Динамо» вважає, що на призначення Йовічевіча в «Шахтарі» вплинуло знайомство з Срною
Фото: ФК Динамо

Екснаставник «Динамо» Олександр Хацкевич висловився щодо призначення головним тренером «Шахтаря» Ігора Йовічевіча.

Ігор Йовічевіч у «Шахтарі». Чим обґрунтовано такий вибір із боку керівництва «гірників»?

Він клявся у коханні «Карпатам», потім клявся у коханні «Дніпра-1», а зараз переходить у «Шахтар». Я думаю, тут більше вплинуло його знайомство із Срною.

Складається враження, що кандидатуру Йовічевіча пролобіював Даріо Срна.

Причепитися нема до чого. Де Дзербі теж кричав, що готовий безкоштовно працювати. Кожен сам ухвалює рішення. Звісно, ​​працювати у клубі, який грає у групі Ліги чемпіонів – не досягнення Йовічевіча, але подивимося на «Шахтар» із молодими футболістами.

Йовічевіч провів перше тренування в «Шахтарі».

Джерело: fanday.net Олег Шумейко-молодший
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Олександр Хацкевич Ігор Йовічевіч

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