Ігнатенко увійшов до списку з десяти гравців «Бордо», яких клуб хоче зберегти
Хавбек «Бордо» Ігнатенко прибув в розташування збірної України
25-річний футболіст може дебютувати за національну команду в матчі з Уельсом
09:09
Даниил Игнатенко / Фото - lookcharmsЗбірна України продовжує підготовку до фінального матчу плей-офф відбору ЧС-2022 проти Уельсу. До команди напередодні приєднався новачок. Про це повідомляє прес-служба УАФ.
Хавбек Данило Ігнатенко вже прибув в розташування збірної. 25-річний півзахисник «Шахтаря» першу половину минулого сезону провів в «Дніпрі- 1», а другу – в «Бордо».
УАФ зазначає, що Данилу буде складно потрапити в заявку на гру з Уельсом, проте команда Олександра Петракова в червні проведе ще три матчі Ліги націй, тому у Ігнатенко буде шанс проявити себе.
Нагадаємо, збірна України вже прибула в Кардіфф.
Після вильоту з Ліги 1 керівництво «Бордо» склало список з 10 гравців, Яких варто обов'язково зберегти. У нього потрапив і Ігнатенко.
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