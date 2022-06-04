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Хавбек «Бордо» Ігнатенко прибув в розташування збірної України

25-річний футболіст може дебютувати за національну команду в матчі з Уельсом
Футбол Збірна України
09:09
Хавбек «Бордо» Ігнатенко прибув в розташування збірної України
Даниил Игнатенко / Фото - lookcharms
Збірна України продовжує підготовку до фінального матчу плей-офф відбору ЧС-2022 проти Уельсу. До команди напередодні приєднався новачок. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Хавбек Данило Ігнатенко вже прибув в розташування збірної. 25-річний півзахисник «Шахтаря» першу половину минулого сезону провів в «Дніпрі- 1», а другу – в «Бордо».

УАФ зазначає, що Данилу буде складно потрапити в заявку на гру з Уельсом, проте команда Олександра Петракова в червні проведе ще три матчі Ліги націй, тому у Ігнатенко буде шанс проявити себе.

Нагадаємо, збірна України вже прибула в Кардіфф.

Після вильоту з Ліги 1 керівництво «Бордо» склало список з 10 гравців, Яких варто обов'язково зберегти. У нього потрапив і Ігнатенко.


Володимир Кириченко
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Данило Ігнатенко

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