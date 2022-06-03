Збірна України прибула до Вельсу і провела перше тренування

Команда Петракова 5-го червня зіграє вирішальний матч сезону

Збірна України прибула до Вельсу, де вже післязавтра відбудеться вирішальний матч за вихід на ЧС-2022. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Команда Олександра Петракова вже навіть встигла провести перше тренування в новій країні.

Раніше стало відомо, що букмекери не бачать фаворита в парі Вельс - Україна.

