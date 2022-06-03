Битва за Піренейський півострів, Швейцарія довела, що в дивізіоні А повинна бути Україна. Як пройшов ігровий день Ліги націй
Збірна України прибула до Вельсу і провела перше тренування
Команда Петракова 5-го червня зіграє вирішальний матч сезону
Збірна України прибула до Вельсу, де вже післязавтра відбудеться вирішальний матч за вихід на ЧС-2022. Про це повідомляє прес-служба УАФ.
Команда Олександра Петракова вже навіть встигла провести перше тренування в новій країні.
Раніше стало відомо, що букмекери не бачать фаворита в парі Вельс - Україна.
Коментарі 0