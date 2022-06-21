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Хавбек «Динамо»: «Нам під силу перемогти «Фенербахче»

Андріївський – про війну, нову команду і майбутнє протистояння в ЛЧ
Футбол Українська Прем'єр-ліга
13:17
Хавбек «Динамо»: «Нам під силу перемогти «Фенербахче»
Олександр Андрієвський / Фото - ФК Динамо Київ

Півзахисник «Динамо» Олександр Андрієвський розповів про підготовку команди до сезону в умовах воєнного стану. Також хавбек поділився очікуваннями від протистояння другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів з «Фенербахче».

Морально дуже тяжко, чесно кажучи. Такого не було ніколи, навіть уявити не міг. Але ми підлаштовуємось під нинішні реалії. Тому щасливі, що завдяки нашим воїнам можемо займатись улюбленим ділом та тренуватись. Тим більше на Батьківщині, у Києві. Це ще більш приємно.

Як зазвичай, важко на початку. На зборах перші дні завжди важкі, багато бігової роботи, адже ми закладаємо основу на весь чемпіонат. Зараз всім важко, але ми намагаємось допомогти хлопцям молодшим, щоб їм було простіше адаптуватись у команді. Проблем не бачу жодних, всі стараються.

Легіонери, що поїхали? Я на зв’язку з ними. Коли ми грали з «Легією» у Варшаві, Кендзьора приїжджав, Вербич також. Спілкуємось з ними. Вони дуже хочуть повернутись, сподіваюсь, що приєднаються до нас.

«Фенербахче»? Насправді, за чемпіонатом Туреччини слідкую, тим більше ми грали товариський матч з ними, там є навіть великі зірки футболу. Якщо ми правильно підготуємось і виконаємо завдання тренера – нам до снаги перемогти «Фенербахче».

У нас будуть дуже хороші спаринги, тим більше, наскільки знаю, «Фенербахче» ще не почне на той час чемпіонат. Тому ми будемо в рівних умовах.

Важко сказати, де краще проводити чемпіонат України. Але я вважаю, що треба грати в Україні, мене дуже тягне сюди, в Київ. Це мій дім, хочу бути тут. Для мене це важливо. Якщо скажуть, що треба грати у Польщі – будемо грати там. Але я хочу грати вдома. Звичайно, немає повної безпеки, і ніхто не може її гарантувати, але моє відчуття таке, що хочеться грати вдома.

Всім нашим захисникам хотів би побажати сил! Мені важко уявити, як вони там. Тільки сили. Хоча вони й так сильні. Ми з ними всім серцем та душею. Тримайтесь, хлопці, ми з вами!

Раніше в тренерському штабі «Динамо» повідомили, що два легіонери можуть допомогти команді з «Фенербахче».

Джерело: SportArena Сергій Стаднюк
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Теги

Олександр Андрієвський Динамо Київ Фенербахче (футбол)

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