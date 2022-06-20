У «Динамо» назвали двох легіонерів, які не бояться повернутися до Києва

Не злякалися, на відміну від інших

Асистент головного тренера київського «Динамо» Мірчі Луческу Еміль Карас повідомив, що двоє легіонерів команди хочуть повернутися. його цитує прес-служба «біло-синіх».

«Зараз з командою займається велика група молодих гравців. Вони можуть тренуватися з такими досвідченими виконавцями, як Буяльський, Беседін, Гармаш, Андрієвський, Шепелєв. Можуть багато чому вчитися і рости. Навіть якщо період, який молоді футболісти проведуть в першій команді, буде не настільки тривалим, через деякий час вони повернуться до нас, коли буде пауза на матчі збірних, зимове міжсезоння. Будемо стежити за ними і сподіватися на їх зростання. Містер використовує свій досвід і знання для того, щоб допомогти їм добре тренуватися і рости. А все інше залежить вже від хлопців, від їх працьовитості і того, як вони присвятять себе футболу.

Повернення легіонерів? Мені складно про це говорити. Наскільки мені відомо, Томаш Кендзера і Беньямін Вербич хочуть повернутися в «Динамо». Ми їх вважаємо майже своїми. Але як складеться ситуація - я поки не знаю ».



Раніше один з тренерів УПЛ заявив, що вважає «Динамо» фаворитом в наступному сезоні.