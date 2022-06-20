У «Динамо» назвали двох легіонерів, які не бояться повернутися до Києва
Асистент головного тренера київського «Динамо» Мірчі Луческу Еміль Карас повідомив, що двоє легіонерів команди хочуть повернутися. його цитує прес-служба «біло-синіх».
«Зараз з командою займається велика група молодих гравців. Вони можуть тренуватися з такими досвідченими виконавцями, як Буяльський, Беседін, Гармаш, Андрієвський, Шепелєв. Можуть багато чому вчитися і рости. Навіть якщо період, який молоді футболісти проведуть в першій команді, буде не настільки тривалим, через деякий час вони повернуться до нас, коли буде пауза на матчі збірних, зимове міжсезоння. Будемо стежити за ними і сподіватися на їх зростання. Містер використовує свій досвід і знання для того, щоб допомогти їм добре тренуватися і рости. А все інше залежить вже від хлопців, від їх працьовитості і того, як вони присвятять себе футболу.
Повернення легіонерів? Мені складно про це говорити. Наскільки мені відомо, Томаш Кендзера і Беньямін Вербич хочуть повернутися в «Динамо». Ми їх вважаємо майже своїми. Але як складеться ситуація - я поки не знаю ».
Раніше один з тренерів УПЛ заявив, що вважає «Динамо» фаворитом в наступному сезоні.
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