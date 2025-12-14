Півзахисник Динамо Микола Михайленко висловився щодо розгромної перемоги у матчі 16-го туру української Прем'єр-ліги проти Вереса (3:0). Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Перемога - це, чого ми хочемо, і те, чого ми прагнемо. Звісно, результати в чемпіонаті мають осад, але нічого, будемо працювати, і все буде краще.

Буває таке, що багато моментів, але не вдається забити. Тому немає різниці. Сьогодні вийшло забити три голи - слава Богу, що так вийшло. Якби вийшло більше, то було б більше.

Найважливіше те, що ми зіграли на нуль. Звісно, в суперника були моменти, але ми більш упевнено провели цей матч.

Не думаю, що був аж новорічний настрій. Як ми бачимо, поле, дякуючи тим, хто тут працює, в хорошому стані для такої погоди. Можу лише подякувати, що в нас є можливість грати в таку погоду на такому полі. І, звісно, дякую всім вболівальникам, які попри наші невдачі все одно нас підтримують. І дуже хочу подякувати Збройним силам України і всім, хто нас боронить.