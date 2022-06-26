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Хавбек «Динамо»: «Розуміємо, що ми граємо для наших воїнів»

Андріївський зізнався, що думки про ситуацію на фронті в Україні переважують футбол
Футбол Українська Прем'єр-ліга
26 червня 20:22
Хавбек «Динамо»: «Розуміємо, що ми граємо для наших воїнів»
Олександр Андрієвський / Фото - ФК Динамо Київ

Півзахисник «Динамо» Олександр Андрієвський поділився враженнями від старту зарубіжного етапу підготовки до нового сезону.

Святковий настрій відчувається. В принципі, все як завжди – святкую день народження на тренувальному зборі. Так що навіть звик, можна сказати.

Неможливо не думати про героїв, які захищають Україну, оскільки це найголовніше на даний момент. Напевно, не так думаєш про футбол, як про те, як справи на фронті. Ми завжди подумки з ними, тим паче мої знайомі також на передовій – тож переживаємо за них усіх та передаємо щирі вітання.

Дуже важко налаштуватися, але розуміємо, що ми в тому числі граємо для наших воїнів, вони дивляться на нас. Ми це знаємо, і це надихає нас, дає додаткові сили.

Про кондиції ще рано говорити, оскільки ми лише розпочали збір. Думаю, підтягнуться наші збірки, ще кілька тижнів – і все буде добре. Ми маємо молодих гравців, яким важливо доводити, що вони мають право перебувати в першій команді «Динамо».

Обрядів для них ніяких не було – напевно, такого немає вже років із десять. А так підтримуємо, на тренуваннях підказуємо, можна навіть прикрикнути десь. Загалом, ми їх і до цього всіх знали, оскільки слідкували за їхніми виступами в юнацькій першості – тож жодних проблем у колективі немає.

Раніше «Динамо» втратило перемогу в першому благодійному матчі літа.

Джерело: fcdynamo.com Сергій Стаднюк
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