Сергій Разумовський

Полісся вже не вперше намагається оформити перехід центрального півзахисника Карпат Олега Федора. Про це розповів ведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський. Нині перемовини вийшли на фінішну пряму і сам трансфер фактично набув реальних обрисів.

Співаковський нагадав, що ще минулого тижня в ефірі з’явилася інформація про доволі резонансний варіант продовження кар’єри Федора в Поліссі. За його словами, якщо раніше це сприймалося як гучний інсайд, то зараз угода вже виглядає практично домовленою і наближається до завершення.

Також журналіст поділився деталями щодо попередніх спроб житомирського клубу підписати 21-річного хавбека. Зокрема, в грудні Полісся, за його даними, виходило на Карпати з пропозицією у 3 мільйони (йдеться про євро), однак львівський клуб тоді відмовився від продажу футболіста. Натомість тепер, як стверджує Співаковський, сторони могли зійтися на іншій формулі: сума близько 2 мільйонів із невеликим «плюсом» та додатковий відсоток від майбутнього трансферу гравця.

За цією схемою Карпати, ймовірно, отримають 25% від наступного продажу Федора. Співаковський вважає, що такий трансфер у майбутньому цілком можливий, тож для львівського клубу це може стати важливою інвестиційною складовою угоди. Окремо він зазначив, що в розподілі коштів може бути передбачена і частка для Руха, що зазвичай пов’язано з попередніми правами на гравця або механізмами солідарних виплат.

У поточному сезоні Олег Федор провів 11 матчів, однак поки не відзначився результативними діями — без голів і асистів. Водночас він залишається одним із перспективних виконавців на позиції в центрі поля, через що інтерес до нього з боку амбітного Полісся виглядає логічним.

