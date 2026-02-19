Житомирське Полісся максимально близьке до підписання півзахисника Карпат Олега Федора, повідомляє ТаТоТаке.

За даними джерела, сума трансферу становить 2 мільйони доларів, а львівський клуб отримає 25% від наступного продажу футболіста. Очікується, що 21-річний гравець переїде до Житомира після матчу 17-го туру Карпат проти Шахтаря.

Місяць тому український коментатор Віктор Вацко повідомляв, що Полісся пропонувало Карпатам за Федора 3 мільйони євро, але клуб відмовився від угоди.

У першій частині сезону Федор провів 10 матчів і зробив один результативний пас.