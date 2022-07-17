Хавбек «Металіста» перебрався до Латвії

Півзахисник «Металіста» Артур Мурза перейшов до «Валмієри». Про це повідомляє прес-служба клубу.

За латвійську команду 22-річний гравець буде виступати на правах оренди до кінця року. Примітно, що за клуб грають ще два українці, захисник Роман Якуба і хавбек Іван Желізко.

Мурза приєднався до «Металіста» взимку 2022 року. Через повномасштабне вторгнення рф в Україну кінець сезону провів у «Кизил-Жарі».

Раніше «Металіст» призначив в. о. наставника команди екс-тренера збірної України U-21.