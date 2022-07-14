«Металіст» призначив в. о. наставника команди екс-тренера збірної України U-21

Клуб пояснив, чому харків'ян не може очолити Призетко

Олег Ратий / Фото - ФК Металіст

Виконувачем обов'язки головного тренера «Металіста» став Олег Ратий. Про це повідомляє прес-служба клубу з посиланням на віце-президента Євгена Краснікова.

Раніше планувалося, що команду очолить Олександр Призетко. Проте він не може виконувати обов'язки головного через відсутність ліцензії UEFA Pro.

Однак він увійде до тренерського штабу «Металіста» разом з Андрієм Диканем, Русланом Фоміним і Олександром Близнюком. Спортивним директором при цьому призначено Василя Кобіна.

Ратий же відомий за роботою в молодіжній збірній України. Так він був асистентом Сергія Ковальця.

Раніше Ігор Йовічевіч очолив «Шахтар». Очікується, що в «Дніпрі-1» його замінить Олександр Кучер, що залишив «Металіст».