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Хавбек «Шахтаря» відправився в Італію для медобстеження

Бразильський легіонер близький до переходу в «Лаціо»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
10:22
Хавбек «Шахтаря» відправився в Італію для медобстеження
Маркос Антоніо / Фото: ФК Шахтар

Півзахисник «Шахтаря» Маркос Антоніо відправився з Бразилії в Італію. Історію з вильотом футболіст опублікував в своєму Instagram.

20 червня, за інформацією журналіста Ніколо Скіри, хавбек пройде медичне обстеження. 22-річний гравець близький до переходу в «Лаціо».

Зазначається, що контракт буде розрахований до 2027 року. За наявними даними, сума трансферу складе 8 + 2 мільйона євро.

Раніше вінгер «Шахтаря» Давид Нерес був помічений в Португалії. Швидше за все, він прилетів для переходу в «Бенфіку».

Сергій Стаднюк
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Теги

Маркос Антоніо Шахтар Донецьк Лаціо

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