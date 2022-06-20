З «Шахтаря» в «Бенфіку»? Нерес був помічений в Португалії
Хавбек «Шахтаря» відправився в Італію для медобстеження
Бразильський легіонер близький до переходу в «Лаціо»
Маркос Антоніо / Фото: ФК Шахтар
Півзахисник «Шахтаря» Маркос Антоніо відправився з Бразилії в Італію. Історію з вильотом футболіст опублікував в своєму Instagram.
20 червня, за інформацією журналіста Ніколо Скіри, хавбек пройде медичне обстеження. 22-річний гравець близький до переходу в «Лаціо».
Зазначається, що контракт буде розрахований до 2027 року. За наявними даними, сума трансферу складе 8 + 2 мільйона євро.
Раніше вінгер «Шахтаря» Давид Нерес був помічений в Португалії. Швидше за все, він прилетів для переходу в «Бенфіку».
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