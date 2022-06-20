Хавбек «Шахтаря» відправився в Італію для медобстеження

Бразильський легіонер близький до переходу в «Лаціо»

Маркос Антоніо / Фото: ФК Шахтар

Півзахисник «Шахтаря» Маркос Антоніо відправився з Бразилії в Італію. Історію з вильотом футболіст опублікував в своєму Instagram.

20 червня, за інформацією журналіста, хавбек пройде медичне обстеження. 22-річний гравець близький до переходу в «Лаціо».

Зазначається, що контракт буде розрахований до 2027 року. За наявними даними, сума трансферу складе 8 + 2 мільйона євро.

Раніше вінгер «Шахтаря» Давид Нерес був помічений в Португалії. Швидше за все, він прилетів для переходу в «Бенфіку».