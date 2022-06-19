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З «Шахтаря» в «Бенфіку»? Нерес був помічений в Португалії

Бразильський вінгер українського клубу прибув на Піренеї
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17:35
З «Шахтаря» в «Бенфіку»? Нерес був помічений в Португалії
Давид Нерес / Фото - ФК Шахтар

Вінгер «Шахтаря» Давид Нерес був помічений в португальському аеропорту. Відповідне фото опублікував у своєму твіттері журналіст Екрем Конур.

Раніше повідомлялося про інтерес до бразильця з боку «Бенфіки». Клуби вже нібито повністю погодили трансфер.

За наявною інформацією, «гірники» отримають за гравця 2 – 3 мільйона євро. Недоплачені «орлами» 10 млн підуть на погашення заборгованості за трансфер Педріньо.

Нагадаємо, форвард «Шахтаря» може посилити склад наступного суперника «Динамо»

Сергій Стаднюк
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Теги

Давид Нерес Шахтар Донецьк Бенфіка

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