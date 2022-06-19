«Шахтар» і «Бенфіка» остаточно владнали всі деталі по трансферу Нереса
З «Шахтаря» в «Бенфіку»? Нерес був помічений в Португалії
Бразильський вінгер українського клубу прибув на Піренеї
Давид Нерес / Фото - ФК Шахтар
Вінгер «Шахтаря» Давид Нерес був помічений в португальському аеропорту. Відповідне фото опублікував у своєму твіттері журналіст Екрем Конур.Раніше повідомлялося про інтерес до бразильця з боку «Бенфіки». Клуби вже нібито повністю погодили трансфер.
За наявною інформацією, «гірники» отримають за гравця 2 – 3 мільйона євро. Недоплачені «орлами» 10 млн підуть на погашення заборгованості за трансфер Педріньо.
Нагадаємо, форвард «Шахтаря» може посилити склад наступного суперника «Динамо».
Коментарі 0