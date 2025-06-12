Один із лідерів донецького Шахтаря Артем Бондаренко може змінити клубну прописку влітку.

За інформацією турецького видання Günebakış, півзахисник вже давно привертає увагу Трабзонспору. В останні два трансферні вікна представники турецького клубу намагалися домовитися з Шахтарем про повноцінний перехід, проте угоди досягти не вдалося.

Тепер у Трабзонспорі вирішили змінити стратегію та влітку планують вийти на переговори щодо оренди 24-річного хавбека.

У поточному сезоні Бондаренко провів 41 поєдинок за Шахтар у всіх змаганнях, відзначившись 12 голами та вісьмома асистами. Його контракт із донецьким клубом розрахований до кінця 2028 року, а Transfermarkt оцінює вартість гравця у 10 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Наполі досягнув принципової домовленості з Георгієм Судаковим.