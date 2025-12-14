Хавбек збірної України сказав усе, що думає про плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026
У півфіналі синьо-жовті зіграють проти Швеції, переможець пари виходить на команду, що виграє у протистоянні Польща – Албанія
близько 2 годин тому
Півзахисник збірної України Олег Очеретько поділився очікуваннями від матчу півфіналу плей-оф європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Швеції.
Упевнений в одному, що це буде цікавий матч. Суперник дуже непростий, але нехай це не будуть звичайні слова, але збірна України буде налаштована пройти далі, щоб ще на крок наблизитися до мрії потрапити на чемпіонат світу.
Нідерланди, Японія та Туніс? Хороша група. Мені подобається. Все може бути, але про це поки що рано говорити. Ми дуже хочемо потрапити на ЧС-2026, і з цією думкою будемо готуватися до матчу проти Швеції, а далі, як то кажуть, подивимося, – сказав Очеретько в інтерв'ю Sport.ua.
