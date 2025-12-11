Павло Василенко

Пресслужба УАФ повідомила, що національна команда України проводитиме свої матчі плей-оф відбору на ЧС-2026 в іспанському місті Валенсія.

Відповідне рішення сьогодні ухвалив Виконком УАФ.

Підопічні Сергія Реброва гратимуть на домашній арені Леванте – «Сьютат де Валенсія».

Зазначимо, що ця арена була збудована у 1969 році. На своїх трибунах «Сьютат де Валенсія» може вмістити 26 354 глядачі.

26 березня 2026 року збірна України у півфіналі відбору на ЧС-2026 зіграє проти Швеції.

У разі успіху на команду Реброва чекатиме вирішальний матч за путівку на турнір з переможцем пари Польща – Албанія. Номінально домашня гра відбудеться 31 березня.