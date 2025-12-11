Стало відомо, де збірна України гратиме матчі відбору на ЧС-2026
Поєдинки пройдуть у березні
близько 1 години тому
Фото - Getty Images
Пресслужба УАФ повідомила, що національна команда України проводитиме свої матчі плей-оф відбору на ЧС-2026 в іспанському місті Валенсія.
Відповідне рішення сьогодні ухвалив Виконком УАФ.
Підопічні Сергія Реброва гратимуть на домашній арені Леванте – «Сьютат де Валенсія».
Зазначимо, що ця арена була збудована у 1969 році. На своїх трибунах «Сьютат де Валенсія» може вмістити 26 354 глядачі.
26 березня 2026 року збірна України у півфіналі відбору на ЧС-2026 зіграє проти Швеції.
У разі успіху на команду Реброва чекатиме вирішальний матч за путівку на турнір з переможцем пари Польща – Албанія. Номінально домашня гра відбудеться 31 березня.