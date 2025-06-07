Хавбеки Динамо та Шахтаря отримали шанс дебютувати за збірну України в матчі з Канадою

Сергій Стаднюк

Збірна України стартує на товариському турнірі Canadian Shield вже сьогодні, 7 червня. Стартовий свисток матчу проти Канади пролунає о 22:30.

Головний тренер «синьо-жовтих» Сергій Ребров визначився із заявкою на гру. До неї ввійшли 24 футболісти. З них трою матимуть шанс дебютувати за національну команду. Це захисник Олександрії Олександр Мартинюк, а також півзахисники Динамо Микола Михайленко та Шахтаря Артем Бондаренко.

✔️ Заявка збірної України на матч із Канадою

1. Андрій Лунін, 2. Олександр Мартинюк, 3. Богдан Михайліченко, 4. Максим Таловєров, 5. Валерій Бондар, 6. Іван Калюжний, 7. Олексій Гуцуляк, 8. Георгій Судаков, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Владислав Кабаєв, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Євген Чеберко, 15. Віктор Циганков, 16. Артем Бондаренко, 17. Олександр Зінченко, 18. Олександр Тимчик, 19. Олександр Піхальонок, 20. Олександр Зубков, 21. Микола Михайленко, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник. 25. Єгор Назарина.

Фото - УАФ

Раніше Ребров заявив, що на турнірі в Канаді дасть шанс кожному гравцю.