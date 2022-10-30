Хаві повторює шлях Гвардіоли в «Барселоні»

У тренера така ж статистика в чемпіонаті Іспанії

Головний тренер «Барселони» Хаві повторює шлях екс-наставника каталонського клубу Хосепа Гвардіоли, повідомляє Opta.

Хаві очолює «Барселону» вже 38 матчів в Прімері, при ньому команда здобула 27 перемог, 6 разів зіграла внічию і 5 разів програла. Така ж статистика була в перших 38 матчах Гвардіоли на чолі «Барси» в чемпіонаті Іспанії.

Хаві очолив «Барселону» майже рік тому, в листопаді 2021 року. Гвардіола почав працювати з «Барселоною» в сезоні 2008/09.

В останньому матчі «Барселона» перемогла «Валенсію» (1:0).