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Хаві – про важку перемогу над «Валенсією»: «Барселона» виглядала краще, ніж суперник»

Три очки каталонці взяли лише після голу на 93 хвилині
Футбол Прімера
30 жовтня 12:22
Хаві – про важку перемогу над «Валенсією»: «Барселона» виглядала краще, ніж суперник»

Головний тренер «Барселони» Хаві прокоментував перемогу над «Валенсією» (1:0) в 12 турі чемпіонату Іспанії. Його цитує Marca.

«Це дуже важлива перемога. Ми вірили до останнього. Ми грали з хвилюванням, на нас впливав виліт з Ліги чемпіонів. Наша команда була краще «Валенсії».

«Валенсія» – агресивна і атакуюча команда, але сьогодні вони грали в більш оборонний футбол.

Ми заслужили цей результат. Команда доклала зусиль і добре попрацювала. Ми хочемо чинити тиск на «Реал».

Раніше стало відомо, що Хаві повторює шлях Хосепа Гвардіоли в «Барселоні».

Петро Приходько
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Теги

Хаві Барселона (футбол) Валенсія (футбол)

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