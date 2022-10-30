Хаві – про важку перемогу над «Валенсією»: «Барселона» виглядала краще, ніж суперник»

Головний тренер «Барселони» Хаві прокоментував перемогу над «Валенсією» (1:0) в 12 турі чемпіонату Іспанії. Його цитує Marca.

«Валенсія» – агресивна і атакуюча команда, але сьогодні вони грали в більш оборонний футбол.

Ми заслужили цей результат. Команда доклала зусиль і добре попрацювала. Ми хочемо чинити тиск на «Реал».