Хаві повторює шлях Гвардіоли в «Барселоні»
Хаві – про важку перемогу над «Валенсією»: «Барселона» виглядала краще, ніж суперник»
Три очки каталонці взяли лише після голу на 93 хвилині
Головний тренер «Барселони» Хаві прокоментував перемогу над «Валенсією» (1:0) в 12 турі чемпіонату Іспанії. Його цитує Marca.
«Це дуже важлива перемога. Ми вірили до останнього. Ми грали з хвилюванням, на нас впливав виліт з Ліги чемпіонів. Наша команда була краще «Валенсії».
«Валенсія» – агресивна і атакуюча команда, але сьогодні вони грали в більш оборонний футбол.
Ми заслужили цей результат. Команда доклала зусиль і добре попрацювала. Ми хочемо чинити тиск на «Реал».
Раніше стало відомо, що Хаві повторює шлях Хосепа Гвардіоли в «Барселоні».
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