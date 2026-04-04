Хет-трик Голанда допоміг Манчестер Сіті вибити Ліверпуль з Кубка Англії
Ще один м'яч у складі мерсисайдців забив Семеньйо
1 день тому
Манчестер Сіті став першим півфіналістом Кубка Англії, перегравши на власному полі Ліверпуль з рахунком 4:0. Головним героєм зустрічі став Ерлінг Голанд, який оформив хет-трик.
Господарі вийшли вперед наприкінці першого тайму після того, як Голанд реалізував пенальті. Перед перервою норвежець подвоїв рахунок. У другому таймі Семеньйо забив третій м'яч у ворота червоних, а згодом Голанд встановив остаточний рахунок матчу.
Ліверпуль мав шанс відіграти один гол, проте Мохамед Салах не реалізував одинадцятиметровий удар.
Кубок Англії. Чвертьфінал
Манчестер Сіті – Ліверпуль – 4:0
Голи: Голанд, 39, пен., 45+2, 57, Семеньйо, 50
На 64-й хвилині Салах не реалізував пенальті
Півфінали турніру заплановані на 25 квітня, а фінальна гра відбудеться 16 травня.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04