Олександр Сукманський

Прощальний сезон Мохамеда Салаха в Ліверпулі стартує з чвертьфінального матчу Кубка Англії проти Манчестер Сіті – одного з його найулюбленіших суперників.

Форма команд та новини перед матчем

Сезон Манчестер Сіті виглядав похмуро після вильоту з Ліги чемпіонів від Реала та відставання від Арсенала на дев’ять очок у Прем’єр-лізі. Однак підопічні Пепа Гвардіоли перевернули ситуацію: перед міжнародною паузою вони здолали «канонірів» 2:0 і завоювали Кубок Ліги (Carabao Cup). Тепер «городяни» прагнутимуть повернутися на «Вемблі» – це була б восьма поспіль поява у півфіналі Кубка Англії. «Сіті» є фаворитом матчу, оскільки не програє вдома в національних турнірах уже 18 ігор поспіль (15 перемог, 3 нічиї) і виграв останні 17 домашніх матчів Кубка Англії на «Етіхаді».

Для Ліверпуля та, можливо, для роботи Арне Слота сезон може залежати саме від кубкових турнірів. Поразка 1:2 від Брайтона перед паузою ще більше ускладнила боротьбу за потрапляння до топ-4 Прем’єр-ліги. Після цього матчу «червоні» поїдуть до ПСЖ у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Ліверпуль сподіватиметься набрати обертів, проте останні три кампанії в Кубку Англії завершилися для них поразками на виїзді. «Червоні» забивали 3+ голи у семи з восьми матчів Кубка Англії цього сезону, зокрема в перемозі 3:1 над Вулвергемптоном у попередньому раунді, але ця перемога залишається їхньою єдиною виїзною з початку березня (3 поразки).

Історія протистоянь

Манчестер Сіті вже оформив «дубль» над Ліверпулем у чемпіонаті цього сезону, проте востаннє вигравав три матчі поспіль проти «червоних» ще у 1947 році (тоді була серія з чотирьох перемог).

Цікаві факти та серії

Чотири з п’яти останніх матчів «Сіті» завершилися з рівним рахунком після першого тайму.

П’ять з шести останніх домашніх ігор Манчестер Сіті були результативними (понад 2,5 голи).

У п’яти з семи останніх матчів Ліверпуля обидві команди забивали голи.

Лише два з тринадцяти останніх виїзних матчів Ліверпуля завершилися з різницею у два або більше голи.

Ключові гравці та втрати

Ніко О’Райлі став героєм фіналу Кубка Ліги, оформивши дубль. Дев’ять з його 11 голів у сезоні були забиті саме на домашньому стадіоні.

Головною зіркою у складу гостей, без сумніву, буде Мохамед Салах. На його рахунку 21 результативна дія проти «Сіті» (13 голів + 8 асистів). Три з чотирьох останніх голів египтянина в матчах з Манчестер Сіті були забиті саме на «Етіхаді».

У Манчестер Сіті через травму пропустить матч Рубен Діаш. У Ліверпуля під сумнівом участь Аліссона, а Джеремі Фрімпонг отримав травму під час міжнародних матчів.

Прогноз

Жодна з команд не перебуває у найкращій формі, проте недавні результати «Сіті» роблять привабливою ставку на перемогу Манчестер Сіті плюс обидві команди заб’ють.

