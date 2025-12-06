Павло Василенко

Барселона підтвердила свою роль фаворита на полі Бетіса. У матчі 15-го туру Ла Ліги каталонці здобули перемогу з рахунком 5:3.

Господарі вийшли вперед на 6-й хвилин у серії, але вже до перерви програвали 1:4. У першому таймі хет-трик оформив форвард Барселони Ферран Торрес.

Вони скоротили відставання двома голами на 85-й та 90-й хвилинах, але було вже надто пізно, щоб змінити ситуацію.

Барселона лідирує в турнірній таблиці Ла Ліги з 40 балами, тоді як Бетіс посідає п'яте місце, набравши 24 очки.

Ла Ліга, 15-й тур

Бетіс – Барселона – 3:5

Голи: Антоні, 6, Льоренте, 85, Кучо, 90 (пенальті) – Торрес, 11, 13, 40, Барджі, 31, Ямаль, 59 (пенальті).