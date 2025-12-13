Нападник Полісся Олександр Філіппов поділився думками щодо місця команди у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги.

Нам завжди хочеться більшого, тому що така команда, як «Полісся», завжди ставить за мету займати високі місця і рухатись з гри до гри. Тому завжди є куди зростати і в загальних, і в моїх індивідуальних показниках. Ми над цим працюємо кожен день, і я впевнений, що будемо тільки сильнішими і будемо тільки додавати.

Ми знаємо, що «Карпати» – це дуже сильна команда з індивідуально якісними гравцями, в котрих є свій стиль. Тому ми розуміємо, що на нас чекає дуже важлива та дуже важка гра. Ми до неї готуємось і будемо віддавати всі сили, щоб порадувати наших вболівальників у останній грі першої половини сезону, – заявив Філіппов у інтерв'ю Tribuna.com.