Офіційно: КДК УАФ виніс жорсткий вердикт Ротаню
Фахівець пропустить декілька матчів
близько 2 годин тому
Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ ухвалив низку рішень щодо порушень під час матчів Української Премʼєр-ліги сезону, зокрема стало відомо про термін дискваліфікації головного тренера Полісся Руслана Ротаня.
«Розглянувши матеріали щодо вилучення головного тренера ФК Полісся (Житомир) Руслана Ротаня під час матчу 15-го туру Української Премʼєр-ліги сезону-2025/2026 Рух (Львів) – Полісся (Житомир), що відбувся 7 грудня 2025 року, відсторонив головного тренера ФК Полісся (Житомир) Руслана Ротаня від участі у змаганнях на 5 (пʼять) матчів, з яких на 2 (два) матчі умовно із випробувальним строком 1 (один) рік та зобовʼязав сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 200 000 (двісті тисяч) гривень (за використання непристойних, образливих слів на адресу арбітра матчу)», – повідомляє офіційний сайт УАФ.
Наразі Полісся займає третє місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 27 очок.