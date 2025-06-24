Головний тренер Шахтаря Арда Туран в інтерв’ю Hürriyet розповів про свої подальші цілі.

Я реалізував усю свою мрію в Еюпспорі. Як тренер хочу виграти Лігу чемпіонів, українську Прем'єр-лігу, Ла Лігу та єврокубки. У змаганнях завжди намагаюся продемонструвати максимум. Я вірю у свою тактику і систему. Дивлюся за розвитком, постійно навчаюся. Також не втрачаю змагального духу. Без конкуренції не досягнеш результату, але навіть конкуруючи можна вчитися.

Мені подобається гра, життя, радість від цього, але я ніколи не ставлю нічого вище за футбол. Помилки — це нормально, але коли тебе сприймають негативно, навіть це може стати перевагою. Я звичайна людина, у мене двоє дітей, я зосереджений на футболі, люблю його і прагну розвиватися.

Ми спробуємо досягти успіху. В мене є ідея, є мрії. Я вірю, що можу робити це на найвищому рівні, можу змінити хід гри.