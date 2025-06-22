Головний тренер Шахтаря Арда Туран оцінив жеребкування кваліфікації Ліги Європи для команди. У першому раунді «гірники» зіграють з Ільвесом, а якщо пройдуть фінський клуб, у другому раунді зустрінуться з Бешикташем. Слова фахівця передає пресслужба донеччан.

Перш за все, я дуже поважаю «Бешикташ», який має велику історію. Це одна з головних команд Туреччини. Але нам не можна думати про «Бешикташ», для нас є лише перший тур – з командою з Фінляндії. Маємо зіграти якнайкраще, бо вони вже готові. Для нас це хибний шлях. Футбол вимагає надмірної серйозності. Моє життя повне такого гіркого досвіду. Тому матч потребує особливої уваги, тому я всім, і вам, забороняю думати про «Бешикташ».

Ільвес має міцну фізичну структуру. Ми знаємо їхню тактику і будемо готові, бо вони давно грають у лізі. Другий матч гратимемо на синтетиці, тому від першої хвилини покажемо клас. Головна мета – бути у найкращій формі. Тактично довіряємо кмітливості гравців – це стане нашою перевагою. Готуємося, хоча й без надмірної активності. Важливо фізично бути на їхньому рівні. Тактично гравці розумні, більше працюємо фізично.