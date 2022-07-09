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Хорватська легіонер «Дніпра-1» підтвердив переговори про своє повернення

Також повідомлялося, що прибути до розташування клубу можуть ще два іноземця
Футбол Українська Прем'єр-ліга
16:48
Хорватська легіонер «Дніпра-1» підтвердив переговори про своє повернення
Невен Джурасек / Фото - Footboom

Півзахисник «Дніпра-1» Невен Джурасек веде переговори про своє повернення до клубу. Даний факт підтвердив сам хорват.

Так, ми ведемо переговори, моє повернення можливе.

Після повномасштабного вторгнення армії рф в Україну Джурасек вирушив у оренду. Другу частину сезону хавбек провів у словенській «Олімпії».

Також повідомлялося, що до «Дніпра-1», незважаючи на війну, можуть повернутися ще два легіонери.

Джерело: fcdnipro.com Сергій Стаднюк
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Теги

СК Дніпро-1 Невен Джурасек

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