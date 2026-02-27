Хто для Яремчука та Довбика? Сформувалася сітка 1/8 фіналу Ліги Європи
Своїх потенційних суперників дізналися Рома та Ліон
близько 17 годин тому
За підсумками вечірніх матчів четверга, 26 лютого, визначилися всі учасники 1/8 фіналу Ліги Європи, які подолали стиковий раунд. Панатінаїкос, граючи в меншості, вибив Вікторію Пльзень, Ференцварош пройшов Лудогорець, Лілль здолав Црвену Звезду, Штутгарт вибив Селтик, Болонья пройшла Бранн, Генк залишив за бортом Динамо Загреб, Ноттінгем Форест пройшов Фенербахче, а Сельта Віго вибила ПАОК.
Після цього сформувалася сітка 1/8 фіналу турніру. Зокрема, своїх потенційних суперників дізналися українці Роман Яремчук, який виступає за Ліон, та Артем Довбик із Роми. Формат передбачає, що в кожному сегменті є дві можливі пари, а жеребкування розведе команди по різних частинах сітки залежно від того, який варіант випаде.
Сітка 1/8 фіналу Ліги Європи
- Ференцварош / Штутгарт – Порту / Брага
- Панатінаїкос / Ноттінгем Форест – Мідтьюлланн / Бетис
- Генк / Болонья – Фрайбург / Рома
- Сельта Віго / Лілль – Ліон / Астон Вілла
Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 27 лютого та розпочнеться о 14:00 за київським часом.
