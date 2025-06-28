Сергій Стаднюк

У День Конституції України, 28 червня, розпочнеться плей-оф Клубного чемпіонату світу-2025. Стартують матчі на виліт зі стадії 1/8 фіналу.

Першою грою даного етапу стане класичне бразильське протистояння між Палмейрасом і Ботафого. Усього команди зіграли між собою 78 матчів. Перемог більше у «зелено-білих» – 32, успіхів «чорно-білих» і нічиїх порівну – по 23.

Однак на міжнародній арені у протистоянні ситуація кардинально протилежна. Усього на турнірах під егідою КОНМЕБОЛ суперники провели 7 зустрічей, і більше ніж у половині з них перемогу святкував Ботафого – у чотирьох. Одного разу було зафіксовано нічию, ще двічі виграв Палмейрас.

Знову через дискваліфікацію Михайла Мудрика на Клубному чемпіонаті світу не станеться українського дербі. В 1/8 фіналу Челсі зустрінеться з Бенфікою Анатолія Трубіна. Голкіпер збірної України вже став найкращим гравцем матчу з Баварією (1:0). Чи зможе воротар «протягнути» свою команду до чвертьфіналу?

Також у суботу відбудеться фінал чемпіонату Європи-2025. Щоправда, молодіжного. Кривдник кривдника збірної України, Нідерландів, зіграє проти фантастичної атаки Німеччини. Чи зупинить захист англійців Вольтемаде і компанію?

22:00 | U-21. Англія – Німеччина. Пряма трансляція