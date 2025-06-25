Сергій Стаднюк

Португальська Бенфіка здобула сенсаційну перемогу в матчі заключного туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 проти Баварії (1:0). Таким чином, «орли» з першого місця вийшли до плей-оф турніру.

Цей результат був би неможливим без фантастичного сейву голкіпера Анатолія Трубіна на останніх хвилинах після виходу Сане сам на сам. Саме українця ФІФА визнала найкращим гравцем матчу.

Страж воріт Бенфіки після гри сфотографувався із пам’ятною статуеткою.

🌟 Player of the match trophy, don't worry you're in safe hands! 😎 pic.twitter.com/Nln1ocQ0nl — SL Benfica (@SLBenfica) June 24, 2025

Хоч точність передач Трубіна залишала бажати кращого (19 точних із 36, 53%), чотири сейви українця врятували команду в цьому матчі. Також на рахунку футболіста два перехоплення м’яча у верховій боротьбі. Гравець отримав одну з найвищих оцінок 7.4.

Після гри Трубін тепло поспілкувався зі своїм візаві Мануелем Ноєром.

Нагадаємо, у паралельній зустрічі Едінсон Кавані та компанія не перемогли команду, що до цього пропустила 16 м'ячів за два матчі (1:1).