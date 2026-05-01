Валерій Сохань

Всім вітання! Вриваємося на фінішну пряму Української Прем’єр-Ліги сезону 2025/26, попереду фінальні п’ять турів у яких вирішиться хто буде представляти наступного сезону нашу країну в єврокубках, а хто відправиться до нижчого дивізіону. На черзі у нас двадцять шостий ігровий тиждень, в якому на нас очікує «аграрне дербі» між Олександрією та Колосом, дуель Карпат та ЛНЗ, протистояння Металіста 1925 та Полісся, а також сучасна класика українського футболу – поєдинок київського Динамо проти донецького Шахтаря, трансляцію якого можна буде слухати на хвилях, сайтах, додатках «Авторадіо» та «Радіо П’ятниця». Ну а всі поєдинки туру можна традиційно переглянути на UPL TV.

П’ятниця – 01 травня

Полтава – Кривбас – 15:30.

Відкриють програму двадцять шостого ігрового тижня Полтава та Кривбас.

Попередній тур: Полтава минулого туру в гостях поступилася ковалівському Колосу ­– 0:2. Команда наближається до того щоб встановити історичний антирекорд елітного дивізіону Чемпіонату України з футболу за пропущеними м’ячами впродовж сезону (до уваги беремо роки коли в чемпіонаті брали участь шістнадцять команд). Наразі це «досягнення» утримує запорізьке Торпедо, тоді у сезоні 1997/1998 колектив пропустив шістдесят дев’ять м’ячів. Підопічним Павла Матвійченка аби «перевершити» даний результат залишилося пропустити сім голів.

Кривбас вдома поступився київському Динамо у неймовірному матчі, з рекордним для УПЛ рахунком – 5:6. Вже на 13-й хвилині Глейкер Мендоза відкрив рахунок, і хоча кияни швидко відігралися, до перерви венесуелець відзначився ще тричі, оформивши покер. Зі впевненою перевагою 4:1 господарі пішли на відпочинок, проте втримати результат не зуміли. На старті другого тайму суперник відіграв один м'яч, а згодом і зовсім зрівняв рахунок. На 73-й хвилині Максим Задерака після передачі Івана Дібанго знову вивів криворіжців вперед – 5:4. Однак зберегти переможний рахунок не вдалося: гості відповіли двома голами наприкінці зустрічі, залишивши команду з Кривого Рогу без очок.

Турнірне становище команд: Полтавчани вже традиційно для нас та й для себе розташовуються на самому дні турнірної таблиці, маючи у своєму активі одинадцять балів. Кривбас із сорока очками займає сьому позицію.

Історія очних зустрічей: Єдине очне протистояння відбулося у першому колі цього сезону, тоді підопічні Патріка Ван Леувена сенсаційно втратили очки розписавши вольову нічию 2:2.

Субота – 02 травня

Олександрія – Колос – 13:00.

Ігрова програма суботи розпочнеться матчем між Олександрією та Колосом.

Попередній тур: Олександрія минулого туру в гостях вирвала нічию у Епіцентру. Пропустивши від суперника у першому таймі, гості ринулися відіграватися у другій половині зустрічі. І от на 90+2-й хвилині плоди атак дали свій результат. Мігель Кампос після кутового відправив м’яч у сітку воріт кам’янчан – 1:1.

Колос вдома на класі переміг Полтаву – 2:0. Господарі лише на 70-й хвилині змогли відкрити рахунок у матчі, забитим м’ячем відзначився косовар Ардіт Тахірі, а згодом за сім хвилин Антон Салабай збільшив перевагу своєї команди. Пам’ятним цей матч став для тренера Колоса Руслана Костишина, який провів ювілейний сотий поєдинок на чолі ковалівців.

Турнірне становище команд: Олександрія посідає передостанню сходинку із тринадцятьма очками, відрив до зони стикових матчів за право залишитися в УПЛ складає сім пунктів. Колос розташувався на шостій позиції маючи у своєму активі сорок балів.

Історія очних зустрічей: В елітному дивізіоні перетиналися між собою чотирнадцять разів. Шість звитяг на рахунку Олександрії, чотири рази колективи розходилися «миром», стільки ж матчів завершувалися перемогою представників Київщини.

Верес – Епіцентр – 15:30.

Далі на нас очікуватиме двобій між Вересом та Епіцентром.

Попередній тур: Верес в гостях поступився луганській Зорі, вперше за п’ять очних зустрічей – 0:2.

Епіцентр в домашньому матчі на останніх хвилинах гри втратив перемогу над Олександрією. Карлос Рохас у першому таймі вивів свою команду вперед, однак зберегти свою перевагу кам’янчани не змогли. На 90+2-й хвилині суперник вирівняв цифри на табло – 1:1.

Турнірне становище команд: Рівняни йдуть десятими маючи у своєму активі двадцять дев’ять балів. Епіцентр веде активну боротьбу, аби уникнути стиків, поки що завдання виконується успішно – одинадцята позиція із двадцятьма п’ятьма очками.

Історія очних зустрічей: Єдиний очний поєдинок між командами відбувся у першому колі, тоді підопічні Сергія Нагорняка, ледь не відібрали очки у Вереса, матч завершився з рахунком 3:2 на користь рівненської команди.

Карпати – ЛНЗ – 18:00.

Завершить змагальний день суботи протистояння Карпат та ЛНЗ.

Попередній тур: Карпати спокійно, без зайвих проблем у львівському дербі обіграли Рух – 3:0. На 32-й хвилині матчу рахунок відкрив Ян Костенко, перед самою перервою перевагу подвоїв Амбросій Чачуа, а на 56-й хвилині Жан Педрозу, як потім виявилося встановив фінальний рахунок зустрічі. Варто відзначити голкіпера «левів» Назара Домчака, який тримає ворота «на замку» протягом 565 хвилин.

ЛНЗ вдома розділив очки із харівським Металістом 1925. Підопічні Віталія Пономарьова завдяки забитому м’ячу Артура Рябова вийшли вперед на 55-й хвилині, однак не зуміли втримати перевагу до кінця матчу і як підсумок 1:1 на табло «Черкаси-Арени».

Турнірне становище команд: Карпати замикають першу вісімку таблиці маючи у своєму доробку тридцять шість очок. Черкасці за п’ять турів до фінішу другі, здобувши п’ятдесят два пункти.

Історія очних зустрічей: В рамках УПЛ грали між собою тричі. Двічі перемогу здобували «леви», ще одного разу тріумфували представники Черкас. Остання зустріч залишилася за «зелено-білими» – 1:0.

Неділя – 03 травня

Оболонь – Кудрівка – 13:00.

Розпочнемо футбольну неділю в УПЛ протистоянням Оболоні та Кудрівки.

Попередній тур: Оболонь у виїзному матчі поступилася житомирському Поліссю – 1:3. Кияни поступаючись 0:1 отримали кількісну більшість на полі протягом заключних тридцяти п’яти хвилин матчу. Однак скористатися нею не зуміли, більше того навіть двічі пропустили. Проте один м’яч зуміли відіграти. На 89-й хвилині Максим Третьяков відзначився після удару з одинадцятиметрової позначки, поставивши крапку в матчі – поразка 1:3. Що цікаво Максим продовжив свою серію виконаних пенальті без промахів в УПЛ. Тепер вона складає дванадцять результативних ударів, а триває вона із 31-го березня 2018-го року.

Кудрівка своєю чергою із ідентичним рахунком поступилася донецькому Шахтарю. Таким чином команда з Чернігівщини продовжила свою безвиграшну серію до семи матчів.

Турнірне становище команд: «Пивовари» займають дванадцяту позицію із двадцятьма трьома пунктами в своєму активі, але не забуваємо ще про три бали які мають додатися до доробку киян за технічну перемогу над Олександрією. Кудрівка продовжує знаходитися у зоні перехідних матчів – тринадцяте місце із двадцять одним очком.

Історія очних зустрічей: В УПЛ між собою провели всього один матч, тоді у першому колі мінімальну перемогу здобули кудрівчани – 1:0.

Металіст 1925 – Полісся – 15:30.

Недільний match day продовжать Металіст 1925 та Полісся.

Попередній тур: Металіст 1925 розписав «мирову» з черкаським ЛНЗ – 1:1. Пропустивши першими на старті другого тайму, харків’яни зуміли повернути паритет завдяки забитому м’ячу від Петера Ітодо.

Полісся вдома перемогло київську Оболонь – 3:1. На 19-й хвилині рахунок відкрив Едуард Сарапій, та з мінімальною перевагою «вовки» пішли на перерву. На старті другого тайму дві жовті картки заробив Ілір Краснічі, тим самим залишивши житомирян у меншості. Однак незважаючи на це команда відзначилися ще двічі. Ще одним результативним ударом відзначився Едуард Сарапій, а Олексій Гуцуляк реалізував удар з пенальті. Кияни спромоглися відіграти лише один м’яч.

Турнірне становище команд: Харків’яни замикають топ-5 маючи у своєму доробку сорок п’ять залікових балів. Житомиряни йдуть на «бронзовій» третій позиції із сорока дев’ятьма очками.

Історія очних зустрічей: В УПЛ між собою зустрічалися тричі. Двічі команди розходилися не виявивши переможця, одного разу перемогу здобуло Полісся. Матч першого кола завершився нульовою нічиєю.

Динамо – Шахтар – 18:00.

«Класичне» завершить ігрову програму неділі.

Попередній тур: Динамо у виїзному матчі вирвало фантастичну, вольову перемогу над криворізьким Кривбасом – 6:5. Кияни, пропустивши на початку зустрічі, вже на 15-й хвилині зрівняли рахунок завдяки голу Матвія Пономаренка. Однак залишок першого тайму виявився провальним, і на перерву команда пішла поступаючись 1:4. Незважаючи на це, протягом другої половини зустрічі кияни здійснили неймовірний камбек. Тарас Михавко, Назар Волошин та Віталій Буяльський один за одним вразили ворота суперника, зрівнявши цифри на табло. На 73-й хвилині господарі знову вийшли вперед, але вирішальне слово залишилося за киянами. Андрій Ярмоленко оформив дубль, відзначившись на 76-й та 87-й хвилинах, чим поставив яскраву крапку в цьому історичному поєдинку.

Шахтар у номінально гостьовому матчі обіграв Кудрівку – 3:1. Номінальному, через те, що за домовленістю між суперниками матч відбувся на «Арені Львів». Все для полегшення логістики для «гірників». Отримавши звичний газон та комфортні умови, донеччани впевнено повели гру. На 18-й хвилині Невертон вивів команду вперед, а на 37-й хвилині Лукас Феррейра закріпив перевагу, відправивши «гірників» на перерву за комфортних 2:0. У другому таймі, на 54-й хвилині, номінальні господарі змогли відповісти одним результативним ударом скоротивши відставання, проте Шахтар миттєво зреагував. Вже на 57-й хвилині Артем Бондаренко забив третій м'яч гірників, остаточно знявши питання про переможця та дозволивши спокійно довести гру до фінального свистка.

Шахтар в Лізі Конференцій: Півфінал Ліги Конференцій підкинув українському клубу в суперники англійський Крістал Пелас. Невтішні новини з Кракова прилетіли вже на 21-й секунді матчу – «гірники» пропустили. Далі підопічні Арди Турана понеслися відіграватися, а англійці міцно стояли, проте на 47-й хвилині оборона дала збій – Олег Очеретько відновив паритет. Однак далі збій своєю чергою дала і наша оборона. Дві помилки – два голи та підсумкові 1:3. За тиждень матч-відповідь у Лондоні на «Селгерст Парк». Нам лишається тільки вболівати за наших та сподіватися на футбольне диво.

Турнірне становище команд: На жаль, команди не розташовуються настільки близько одна до одної так, як хотілося би нам. Шахтар із шістдесятьма балами лідирує у чемпіонаті. Динамо має у своєму доробку на тринадцять очок менше і розташовується на четвертій позиції.

Історія очних зустрічей: Історія очних протистоянь у рамках Чемпіонатів України з футболу налічує сімдесят п’ять матчів. Двадцять п’ять звитяг на рахунку Динамо, двадцять один раз колективи сильнішого не виявляли, за Шахтарем двадцять дев’ять поєдинків. Цього сезону команди перетиналися вже двічі, у Кубку України сильнішими були кияни 2:1, а згодом у чемпіонаті реванш взяли донеччани – 3:1, за ким залишиться третє протистояння сезону 2025/2026 дізнаємося вже у неділю!

Радіотрансляцію матчу між київським Динамо та донецьким Шахтарем із коментарем головного редактора XSport Олександра Сукманського можна буде почути на хвилях «Авторадіо» та «Радіо П’ятниця», отже налаштовуйте свої приймачі правильно у неділю о 18:00.

Понеділок – 04 травня

Рух – Зоря – 18:00.

Закриватиме двадцять шостий тур поєдинок між Рухом та Зорею.

Попередній тур: Рух минулого туру зазнав поразки у львівському дербі – 0:3. Таким чином констатуємо, що «жовто-чорні» все ще не можуть здобути перемогу в весняній частині сезону.

Зоря в домашньому матчі впевнено перемогла рівненський Верес – 2:0. Свої «автографи» у воротах суперника залишили Артем Слесар та Роман Вантух. Варто відзначити, що вперше за п’ять поєдинків луганці змогли перемогти рівненський колектив.

Турнірне становище команд: Львів’яни з доробком у двадцять залікових пунктів займають чотирнадцяту позицію та напевно вже забронювали за собою місце у стикових матчах за право лишитися в Прем’єр-Лізі. Зоря розташовується на дев’ятій сходинці з тридцятьма п’ятьма очками.

Історія очних зустрічей: В УПЛ між собою зустрічалися десять разів. Тричі переможцем виходила львівська команда, двічі клуби розходилися «миром» та п’ять перемог на рахунку луганців, саме їх мінімальною звитягою 1:0 завершився поєдинок першого кола.

Фото: Пресслужби ФК Шахтар, ФК Колос, ФК Кривбас, ФК Олександрія, ФК Зоря, ФК Епіцентр, ФК Карпати, ФК ЛНЗ, ФК Оболонь, ФК Кудрівка, ФК Металіст 1925, ФК Полісся, ФК Динамо.