Сергій Разумовський

УЄФА оновив списки футболістів, заявлених клубами на матчі плей-оф Ліги конференцій, і зміни відбулися також у заявці донецького Шахтаря. Донеччани стартують у весняній частині турніру з 1/8 фіналу, тож перед цією стадією тренерський штаб отримав право скоригувати склад. Головний тренер Арда Туран цією опцією скористався та підправив баланс між лініями.

Найпомітніший акцент перестановок — перехід від оборонних варіантів до підсилення атаки. Із єврокубкового списку прибрали двох захисників: Дієго Арройо та Мар’яна Фарину. Натомість у заявці з’явилися двоє гравців, які мають додати команді гостроти попереду: новачок-вінгер Проспер Оба та центральний нападник Лассіна Траоре. Для Траоре це фактично повернення до єврокубкової обойми, адже на загальному етапі він не був заявлений через проблеми зі здоров’ям.

Заявка Шахтаря на Лігу конференцій

Воротарі: Кіріл Фесюн, Дмитро Різник, Ростислав Баглай*, Денис Твардовський.

Захисники: Марлон Сантос, Валерій Бондар, Педро Енріке, Іраклі Азаров, Вінісіус Тобіас, Алаа Грам, Микола Матвієнко, Юхим Конопля.

Півзахисники: Марлон Гомес, Дмитро Криськів, Мар’ян Швед, Педріньйо, Невертон*, Ізакі, Антон Глущенко*, Артем Бондаренко, Віктор Цуканов*, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Аліссон, Лукас Феррейра, Проспер Оба.

Нападники: Лассіна Траоре, Егіналду*, Кауан Еліас, Лука Мейрелліш

* Гравці, заявлені за списком В.

Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 12 березня, матчі-відповіді заплановані на 19 березня. Суперник Шахтаря визначиться за підсумками попереднього раунду: донеччани зустрінуться або з переможцем пари КУПС – Лех, або з командою, що пройде далі у протистоянні Шкендія – Самсунспор.

Раніше повідомлялося, що європейські клуби цікавляться бразильським легіонером Шахтаря.