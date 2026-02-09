Павло Василенко

Манчестер Юнайтед може оформити трансфер нападника донецького Шахтаря Кауана Еліаса.

Як повідомляє журналіст Екрем Конур, бразилець перебуває у трансферному списку «червоних дияволів». За футболістом також стежить Мілан, Баєр та Фламенго.

У нинішньому сезоні в складі «гірників» Еліас забив 11 голів та оформив чотири асисти у 26 поєдинках за клуб в усіх турнірах.

Контракт 19-річного форварда з донецьким клубом чинний до 31 грудня 2029 року. Transfermarkt оцінює нападника у 15 млн євро.