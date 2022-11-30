Визначилися ще дві пари 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022
Кінцівка, що позбавила мрії. Огляд матчу Саудівська Аравія – Мексика
«Ацтеки» забили не за правилами, а потім ще й пропустили
01 грудня 00:59
Фото - AFP
У заключному турі групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Мексики обіграла Саудівську Аравію (2:1). У кінцівці зустрічі забив півзахисник Салем Аль-Досарі.
Цей гол, а також не зарахований раніше м'яч мексиканців позбавив їх потрібної різниці забитих і пропущених в боротьбі за друге місце. Вашій увазі огляд матчу.
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