Колишній капітан Динамо Микола Морозюк озвучив свою позицію щодо переходу ексфорварда збірної України Жуніора Мораеса до Шахтаря зі стану киян.

Він мій товариш, ми досі підтримуємо зв'язок. Він, чесно, класний пацан, класна людина. Наскільки я знаю з його слів, були моменти з боку керівництва Динамо, які дуже йому не сподобалися, коли в нього завершився контракт.

І, як він мені говорив, він десь емоційно зробив вибір на користь Шахтаря. Чесно кажучи, для мене також це було неприємно, але знаючи його особисто, я його не засуджував. Неприємно, але це частина життя, це його шлях.

Говорив, що нічого не підписував? Це нормально. Мене особисто, напевно, не так сильно тригернуло, тому що це мій товариш, з яким я грав купу років, починаючи з донецького Металурга і закінчуючи Динамо. Можливо, це якийсь людський фактор впливає на мене, що я так більш м’яко реагую.