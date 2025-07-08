Колишній капітан Динамо Микола Морозюк розповів про те, який російський клуб двічі намагався його підписати.

Перший – це десь рік 2012-2013. Але я там був у відпустці, у мене телефон не працював, тому зірвався трансфер. А другий – це було якраз на початку розпаду донецького Металурга. Саме 2014 рік, коли не було зрозуміло, що і як відбувається.

Тоді президент максимально скорочував фінанси, хтось погоджувався, хтось ні. Я тоді слухав, що як і до чого. Але, слава богу, мене туди не занесло.