«Слава Богу, туди не занесло». Російський клуб двічі намагався підписати екскапітана Динамо
Пізніше футболіст виступав за ФК Красава
15 хвилин тому
Колишній капітан Динамо Микола Морозюк розповів про те, який російський клуб двічі намагався його підписати.
Перший – це десь рік 2012-2013. Але я там був у відпустці, у мене телефон не працював, тому зірвався трансфер. А другий – це було якраз на початку розпаду донецького Металурга. Саме 2014 рік, коли не було зрозуміло, що і як відбувається.
Тоді президент максимально скорочував фінанси, хтось погоджувався, хтось ні. Я тоді слухав, що як і до чого. Але, слава богу, мене туди не занесло.
Найбільше матчів у кар’єрі Морозюк провів за вже неіснуючий донецький Металург. Але найрезультативнішим універсальний гравець був у Динамо: 9 голів і 24 асисти у 117 іграх. Також виступав Різеспор (74 гри), Динамо-2 (44), Оболонь (17), Іпсонас (раніше Красава, 15) та Кривбас (12).
Морозюк також заявив, що його експартнер Денис Гармаш грав жахливо.